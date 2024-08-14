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Врио губернатора Калининградской области рассказал Путину о развитии региона

Ведомости

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных представил доклад президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

Беспрозванных доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. Прогнозируемый рост валового регионального продукта (ВРП) планируется на уровне 4,7%. Кроме того, регион совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палатой (ТПП) подготовил инвестиционную программу с акцентом на высокотехнологичное промышленное производство.

Беспрозванных заявил, что отдельное внимание в регионе уделяется участникам спецоперации и членам их семей. «С июля добавили выплаты нашим контрактникам, это 500 000 руб. Фактически 400 000 руб. Вашим решением, наши 500 000, и спасибо нашим компаниям, нашему бизнесу, который тоже активно включился, они дополнительно еще делают выплаты, которые составляют в целом на подписании контракта 1 млн руб.», – сказал он.

Врио главы региона также обратил внимание на субсидирование льготных перевозок. Он сообщил, что в мае были восстановлены льготные тарифы по авиаперевозкам – выделено 1,1 млрд руб. на финансирование. Беспрозванных подчеркнул, что такое финансирование должно быть бесперебойным, поскольку этот вопрос очень чувствительный для жителей Калининградской области. Он привел пример: субсидированный билет стоит 3800 руб. на популярные направления (Москва и Санкт-Петербург), а несубсидированный в зависимости от сезона может стоить от 12 000 до 20 000 руб.

Путин заверил, что субсидирование продолжится, а также отметил ситуацию в сфере морских перевозок. «Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 г. предусмотрена сдача на заводе «Звезда» очередного парома для Калининграда, а в 2029 г. – еще одного парома», – сказал он.

Беспрозванных поблагодарил Путина за оказанное доверие и выразил надежду, что калининградцы доверят ему руководство регионом. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что постарается помочь врио губернатора. «Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», – подытожил он.

В мае Беспрозванных возглавил правительство региона. До этого он работал в Минпромторге в качестве директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем стал замминистра промышленности и торговли. Его предшественник на губернаторском посту, а теперь министр промышленности и торговли Антон Алиханов в 2015 г. тоже пришел на работу в регион из Минпромторга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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