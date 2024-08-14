Врио губернатора Калининградской области рассказал Путину о развитии региона

Врио главы региона также обратил внимание на субсидирование льготных перевозок. Он сообщил, что в мае были восстановлены льготные тарифы по авиаперевозкам – выделено 1,1 млрд руб. на финансирование. Беспрозванных подчеркнул, что такое финансирование должно быть бесперебойным, поскольку этот вопрос очень чувствительный для жителей Калининградской области. Он привел пример: субсидированный билет стоит 3800 руб. на популярные направления (Москва и Санкт-Петербург), а несубсидированный в зависимости от сезона может стоить от 12 000 до 20 000 руб.