Врио губернатора Калининградской области рассказал Путину о развитии региона
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных представил доклад президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.
Беспрозванных доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. Прогнозируемый рост валового регионального продукта (ВРП) планируется на уровне 4,7%. Кроме того, регион совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палатой (ТПП) подготовил инвестиционную программу с акцентом на высокотехнологичное промышленное производство.
Беспрозванных заявил, что отдельное внимание в регионе уделяется участникам спецоперации и членам их семей. «С июля добавили выплаты нашим контрактникам, это 500 000 руб. Фактически 400 000 руб. Вашим решением, наши 500 000, и спасибо нашим компаниям, нашему бизнесу, который тоже активно включился, они дополнительно еще делают выплаты, которые составляют в целом на подписании контракта 1 млн руб.», – сказал он.
Врио главы региона также обратил внимание на субсидирование льготных перевозок. Он сообщил, что в мае были восстановлены льготные тарифы по авиаперевозкам – выделено 1,1 млрд руб. на финансирование. Беспрозванных подчеркнул, что такое финансирование должно быть бесперебойным, поскольку этот вопрос очень чувствительный для жителей Калининградской области. Он привел пример: субсидированный билет стоит 3800 руб. на популярные направления (Москва и Санкт-Петербург), а несубсидированный в зависимости от сезона может стоить от 12 000 до 20 000 руб.
Путин заверил, что субсидирование продолжится, а также отметил ситуацию в сфере морских перевозок. «Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 г. предусмотрена сдача на заводе «Звезда» очередного парома для Калининграда, а в 2029 г. – еще одного парома», – сказал он.
Беспрозванных поблагодарил Путина за оказанное доверие и выразил надежду, что калининградцы доверят ему руководство регионом. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что постарается помочь врио губернатора. «Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», – подытожил он.
В мае Беспрозванных возглавил правительство региона. До этого он работал в Минпромторге в качестве директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем стал замминистра промышленности и торговли. Его предшественник на губернаторском посту, а теперь министр промышленности и торговли Антон Алиханов в 2015 г. тоже пришел на работу в регион из Минпромторга.