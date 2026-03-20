Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
СМИ сообщили об ударе по ракетной базе на юге Ирана

Ракетная база в городе Боразджан в провинции Бушер на юге Ирана подверглась авиаудару. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его предварительным данным, в ходе атаки произошло как минимум четыре взрыва. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

18 марта сообщалось об ударах по нефтегазовой инфраструктуре «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана. 19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал прекратить атаки на нефтегазовые объекты Ирана.

Позднее Нетаньяху подтвердил, что Израиль наносил удары по объектам в Иране самостоятельно и намерен воздержаться от новых атак по просьбе США.

