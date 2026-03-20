Иран атаковал базу США в ОАЭ и Иерусалим, а Израиль – Тегеран
Иранские военные поразили военную базу США «Эд-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Irib со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Продолжение шестьдесят шестой волны операции «Правдивое обещание», посвященной мученикам недавних бомбардировок, было успешно осуществлено против целей в Западном Иерусалиме, Хайфе и на базе «Эд-Дафра» террористической армии США в регионе, милостью Божьей, с полным успехом», – говорится в сообщении.
Отмечается, что при атаках были применены «сверхтяжелые, высокоточные системы» и ударные беспилотники.
Ранним утром 20 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии ударов по инфраструктуре в Тегеране
19 марта Al Hadath информировал, что ракетная база в городе Боразджан в провинции Бушер на юге Ирана подверглась авиаудару. Данных о разрушениях и пострадавших не приводилось.