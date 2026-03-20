Песков: РФ обсуждает с Кубой варианты оказания помощи
Российская сторона находится в постоянной связи с руководством Кубы. Участники переговоров обсуждают возможные варианты оказания помощи стране «в той сложной ситуации, в которой она оказалась». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на публикацию Financial Times (FT) о том, что в сторону Кубы движутся два танкера с российским топливом под флагами РФ и Гонконга.
Агентство Bloomberg также писало, что два российских танкера с сырой нефтью направляются на Кубу. По данным издания, танкер «Анатолий Колодкин» с примерно 730 000 баррелей нефти Urals вышел из Приморска. Он должен прибыть в порт Матансас к концу месяца. Другой танкер – Sea Horse – также направился в сторону Кубы.
17 марта The New York Times сообщала, что США потребовали от Гаваны отставки президента Кубы Мигеля Диас-Канеля как условия для продвижения переговоров. Источники издания отмечали, что некоторые представители администрации Трампа считают, что отстранение от власти главы Кубы позволит провести в стране структурные экономические реформы.