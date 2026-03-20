Песков: РФ – одна из немногих богатых удобрениями стран
Спрос на удобрения растет, и Россия – одна из немногих стран, способных обеспечить растущее предложение на рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, планирует ли Россия в 2026 г. увеличить поставки удобрений в Индию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
«Это коммерческий вопрос. Все-таки удобрения продают отдельные компании и покупают тоже отдельные компании», – ответил Песков, обратив внимание на рост спроса.
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) и агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), экспортные цены на российские удобрения резко выросли на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Сильнее всего увеличилась стоимость азотных удобрений – карбамида и аммиачной селитры. По информации MMI, стоимость карбамида на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика с 26 февраля по 12 марта выросла на 39–40% до $575–585/т. По данным ЦЦИ на 13 марта, котировки достигли $563–586/т, а отдельные сделки заключались по цене $600/т. Значения стали максимальными с октября 2022 г.