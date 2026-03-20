Умер актер Чак Норрис

Умер актер Чак НоррисНакануне звезду госпитализировали на Гавайях
Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис (полное имя Карлос Рэй Норрис) умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.
19 марта Норриса госпитализировали на Гавайях. По данным TMZ, ему потребовалась неотложная медицинская помощь из-за «неназванной чрезвычайной ситуации» на острове Кауаи. Предварительно, актеру стало плохо во время тренировки.
Норрис родился 10 марта 1940 г. в городе Райан (Оклахома). В 1958 г. вступил в ряды ВВС США и отправился в Южную Корею, где начал изучать различные виды восточных единоборств. На корейской авиабазе «Осан» за ним закрепилось имя Чак, он впоследствии использовал его как сценический псевдоним. Получив звание ефрейтора и черный пояс по тансудо (корейское боевое искусство), Норрис вернулся в США. В 1963 г. открыл первую школу карате, к 1968 г. их было 32. Тогда же впервые стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе и удерживал титул до завершения спортивной карьеры в 1974 г. Позже углубился в дзюдо, бразильское джиу-джитсу и другие дисциплины.
Кинодебют Норриса состоялся в эпизоде криминальной комедии «Команда разрушителей» (1968). Первую значительную роль он исполнил в фильме «Путь дракона» (1972). Пик кинокарьеры пришелся на конец 1970-х и 1980-е гг. Впервые главная роль ему досталась в боевике «Правонарушитель» (1977). Картина заложила основу для дальнейшего пути Норриса в жанре боевиков, а уже в 1980-х он превратился в одну из главных звезд экшн-кино. В этот период участвовал в проектах «Сила одиночки» (1979), «Око за око» (1980), «Безмолвный гнев» (1982), «Одинокий волк Маккуэйд» (1983), «Без вести пропавшие» (1984), «Отряд "Дельта"» (1986) и др. В 1989 г. Норрис получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.
В 1990 г. был удостоен 10-го дана в тансудо, высшей степени мастерства. В это же время переключился на телевидение. С 1993 по 2001 г. снимался в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В 1990-х Норрис создал собственный стиль чун-кук-до, объединив элементы тансудо, каратэ, тхэквондо, дзюдо, бразильского джиу-джитсу и бокса. В 2015 г. ему присвоили черный пояс по бразильскому джиу-джитсу за вклад в развитие дисциплины. Также обладает черными поясами по дзюдо, каратэ и тхэквондо.
Всего Норрис снялся более чем в 40 фильмах. Он также выступал в качестве сценариста и продюсера нескольких картин, принимал участие в рекламных роликах, становился героем видеоигр, издавал спортивный журнал и написал около десяти книг.