Умер актер Чак Норрис

Норрис родился 10 марта 1940 г. в городе Райан (Оклахома). В 1958 г. вступил в ряды ВВС США и отправился в Южную Корею, где начал изучать различные виды восточных единоборств. На корейской авиабазе «Осан» за ним закрепилось имя Чак, он впоследствии использовал его как сценический псевдоним. Получив звание ефрейтора и черный пояс по тансудо (корейское боевое искусство), Норрис вернулся в США. В 1963 г. открыл первую школу карате, к 1968 г. их было 32. Тогда же впервые стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе и удерживал титул до завершения спортивной карьеры в 1974 г. Позже углубился в дзюдо, бразильское джиу-джитсу и другие дисциплины.