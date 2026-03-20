The Guardian: иранец мог пытаться попасть на базу атомных подлодок в Шотландии
Двое человек задержаны при попытке попасть на британскую базу атомных подводных лодок Фаслейн в Шотландии, пишет The Guardian.
По данным издания, речь идет о 34-летнем мужчине и 31-летней женщине, которые попытались попасть на один из самых закрытых военных объектов Великобритании. База используется для размещения подлодок с ядерными ракетами Trident.
Как отмечается, мужчина, предположительно, является гражданином Ирана. Национальность женщины не установлена. Попасть на территорию базы им не удалось. Их действия вызвали подозрения, после чего они были задержаны неподалеку от объекта.
В министерстве обороны Великобритании на данном этапе не считают инцидент серьезным.
Мотивы задержанных пока неизвестны. Источники в сфере безопасности отмечают, что говорить о попытке шпионажа преждевременно. Однако в стране сохраняются повышенные опасения по поводу возможных угроз, связанных с Ираном.