Маск предложил оплатить работу сотрудников аэропортов во время шатдауна в США

Один из сотрудников TSA заявил Forbes, что выходные станут «идеальным штормом», поскольку американцы активно путешествуют на весенних каникулах, а у сотрудников TSA «заканчиваются деньги». Ожидаются невыходы на работу сотрудников, которые находятся «на пределе возможностей» после того, как на прошлых выходных они не получили полную зарплату. По данным TSA, 18 марта около 40% сотрудников не вышли на работу в аэропорту Houston George Bush Intercontinental Airport и Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.