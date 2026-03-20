Маск предложил оплатить работу сотрудников аэропортов во время шатдауна в США
Предприниматель Илон Маск выступил с предложением платить зарплаты сотрудникам Управления транспортной безопасности США (TSA), пострадавшим от частичной приостановки работы американского правительства, пишет Forbes.
В своем аккаунте в социальной сети X Макс написал, что готов оплатить работу сотрудников TSA на время «бюджетного тупика, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране». Проблема нехватки персонала в аэропортах США, как ожидается, будет усугубляться по мере того, как все больше сотрудников останутся без зарплаты.
Как пишет Forbes, ссылаясь на федеральные данные, средняя годовая зарплата досмотрщика транспортной безопасности в США составляет чуть более $61 000. При этом The New York Times сообщает, что средний годовой доход сотрудника TSA оценивается примерно в $50 000.
Нехватка персонала привела к увеличению очередей в аэропортах США: в Хьюстоне в Houston George Bush Intercontinental Airport 21 марта время ожидания достигало двух часов, в то время как на главном контрольно-пропускном пункте и северном КПП Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport время ожидания превышало один час.
Один из сотрудников TSA заявил Forbes, что выходные станут «идеальным штормом», поскольку американцы активно путешествуют на весенних каникулах, а у сотрудников TSA «заканчиваются деньги». Ожидаются невыходы на работу сотрудников, которые находятся «на пределе возможностей» после того, как на прошлых выходных они не получили полную зарплату. По данным TSA, 18 марта около 40% сотрудников не вышли на работу в аэропорту Houston George Bush Intercontinental Airport и Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.
Шатдаун в США начался 1 октября 2025 г. Конгресс не одобрил годовой бюджет и временное финансирование, так как республиканцам во главе с Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования.