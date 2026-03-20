МИД РФ рассчитывает на отмену дискриминационных визовых требований к россиянам
Россия рассчитывает, что власти США отменят дискриминационные визовые требования к россиянам, в частности в контексте предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил МИД РФ.
«Иначе "миссии мира" 1980-х гг. так и останутся далекой историей», – подчеркнули в министерстве.
Там добавили, что несмотря на достигнутую президентами России и США Владимиром Путином и Дональдом Трампом договоренность о необходимости восстановления двусторонних отношений, российские дети по вине американского внешнеполитического ведомства подвергаются безосновательной практике получения виз в третьих странах. В то же время подростки из США ограждены от такой политизации и посещают Россию без препятствий.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 40 лет назад, 21 марта 1986 г., в разгар холодной войны между Москвой и Вашингтоном 11-летняя Екатерина Лычева стала первым «детским послом мира» СССР. Несмотря на разногласия между странами, Лычева и американка Саманта Смит смогли беспрепятственно посетить как США, так и СССР.
21 января госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан ряда стран. Помимо России, в список также входят Иран, Бразилия, Ирак, Египет, Таиланд, Афганистан, Сомали, Йемен и др. Консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством.