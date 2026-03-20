Лукашенко и Путин обсудили по телефону международную обстановку

В начале заседания президенты РФ и Белоруссии обсудили укрепление военной и экономической безопасности в ответ на угрозы со стороны недружественных стран. Лукашенко призвал в ближайшие три года сосредоточиться на обеспечении технологического суверенитета и указал, что из намеченных пунктов плана интеграции выполнено 40%. Путин подчеркнул тесное взаимодействие стран в сфере внешней политики и обороны, основанное на договоре о гарантиях безопасности.