Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Лукашенко и Путин обсудили по телефону международную обстановку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

В центре внимания беседы президентов были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализация совместных взаимовыгодных проектов. Особый акцент стороны сделали на необходимости скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства прошло в Кремле 26 февраля. В нем участвовали Путин и Лукашенко. От России также на встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале заседания президенты РФ и Белоруссии обсудили укрепление военной и экономической безопасности в ответ на угрозы со стороны недружественных стран. Лукашенко призвал в ближайшие три года сосредоточиться на обеспечении технологического суверенитета и указал, что из намеченных пунктов плана интеграции выполнено 40%. Путин подчеркнул тесное взаимодействие стран в сфере внешней политики и обороны, основанное на договоре о гарантиях безопасности.

