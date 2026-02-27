Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились впервые в 2026 года

Президент Белоруссии начал с того, что на фоне напряженной обстановки на западных рубежах «жизненно необходимо» развивать отношения союзничества между Белоруссией и Россией. Уже начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сказал он: «В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами и договаривались, ракетный комплекс «Орешник». После этого Лукашенко стал говорить про экономику – глобальную торговую систему «сегодня блокируют, гнут, ломают под себя»: «Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим – импортировать, стараются не разрешить. Если лидеров многополярного мира – Китая и России – еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление». Венесуэла, Куба, Иран – «наши общие партнеры стали объектами грубейшего вмешательства», сказал он.