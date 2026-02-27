Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились впервые в 2026 года

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились впервые в 2026 годаВ Кремле состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства
В Кремле 26 февраля состоялось заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Лидеры России и Белоруссии, а также высокопоставленные чиновники двух стран в таком формате последний раз встречались в декабре 2024 г. в Минске. Заседанию ВГС в Кремле предшествовал почти часовой разговор тет-а-тет Владимира Путина с Александром Лукашенко.
Заседание ВГС проходило в Александровском зале Кремля. За час до начала в зале стали собираться высокопоставленные чиновники и политики. С российской стороны в ВГС участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и другие члены правительства.
Начало мероприятия задерживалось из-за разговора двух президентов. В это время российские чиновники о чем-то весело разговаривали, разбившись на небольшие группы. В какой-то момент премьер-министр подозвал к себе сначала Силуанова, а после него Решетникова. Белорусские чиновники в отличие от коллег выстроились в ряд у своих стульев и о чем-то тихонько переговаривались по двое.
Войдя в зал, Лукашенко сразу направился к своему месту, в то время как Путин пошел к российским участникам встречи. Правда, затем, после того как его остановил Ушаков, развернулся и пошел обратно к Лукашенко.
«Я по привычке пошел к середине стола», – развел он руками. Путин дал слово Лукашенко, который председательствовал на нынешнем заседании.
Президент Белоруссии начал с того, что на фоне напряженной обстановки на западных рубежах «жизненно необходимо» развивать отношения союзничества между Белоруссией и Россией. Уже начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сказал он: «В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами и договаривались, ракетный комплекс «Орешник». После этого Лукашенко стал говорить про экономику – глобальную торговую систему «сегодня блокируют, гнут, ломают под себя»: «Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим – импортировать, стараются не разрешить. Если лидеров многополярного мира – Китая и России – еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление». Венесуэла, Куба, Иран – «наши общие партнеры стали объектами грубейшего вмешательства», сказал он.
«Сегодня правительства доложат о работе по выполнению основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг. На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий – 125 из 310», – сказал президент Белоруссии. По его словам, должна начаться подготовка основных направлений на следующие три года.
«Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и – подчеркну это особенно – взаимовыгодный характер», – начал свое выступление Путин.
В апреле исполняется 30 лет со дня подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии, который дал старт интеграционной работе. По словам Путина, гражданам двух стран гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам и др.
Торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2025 г. составил $52 млрд, Москва занимает 1-е место по капиталовложениям в белорусскую экономику – около $4,5 млрд, в стране работает около 2500 российских компаний, перечислял Путин. Тесно две страны взаимодействуют и в сфере внешней политики и обороны, подчеркнул он. Президент также напомнил о вступившем в 2025 г. в силу договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
По итогам ВГС было подписано семь документов, среди которых директива о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия. Путин сказал, что этот документ связан с организацией защиты россиян и белорусов от преследования со стороны иностранных государств и судебных инстанций. Также был подписан декрет об организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения между приграничными регионами двух стран. Согласно ему, будут организованы пригородные маршруты Витебск – Смоленск и Орша – Смоленск.
Недружественное окружение обязывает Москву и Минск и на уровне Союзного государства принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности, сказал журналистам Песков.
Проблема безопасности и совместное реагирование на угрозы со стороны стран НАТО – один из главных в повестке России и Белоруссии, полагает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Можно говорить о неделимости безопасности обеих стран. По его мнению, власти ряда европейских государств сейчас проводят антироссийскую информационную кампанию, направленную на снижение порога реагирования НАТО, чтобы потенциально использовать любой инцидент для прямого военного вмешательства в украинский конфликт. «В крайнем случае западные элиты пытаются убедить местную общественность в неизбежности военного столкновения с Россией в будущем, с тем чтобы усилить военные приготовления. Поэтому Москва и Минск вынуждены согласовывать свои подходы для избежания этого сценария», – допускает эксперт.
В двусторонних переговорах главы государств в первую очередь наверняка обсуждали конфликт на Украине, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, на данный момент участники мирного процесса для урегулирования конфликта находятся на развилке между окончанием боевых действий и их продолжением, поэтому Москве и Минску требуется сверить часы на этом направлении.
Еще одна повестка между Минском и Москвой – это промышленное сотрудничество России и Белоруссии в условиях западного санкционного давления, продолжает Жарихин. В ситуации перевода большей части российского промышленного производства на военные рельсы белорусские предприятия компенсируют выпадающее гражданское производство за счет своих промышленных мощностей, объясняет эксперт: «За счет этого в последние годы интеграционные процессы только усилились, а власти вынуждены сообща реагировать на совместные угрозы». Офицеров-Бельский добавляет еще один важный аспект: Россия является ключевым партнером Белоруссии с точки зрения логистики и транспортировки белорусских товаров на внешние рынки в условиях фактической блокады страны со стороны Прибалтики.