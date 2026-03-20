В результате ракетного обстрела израильской Димоны пострадали 47 человек
Иранские военные нанесли ракетный удар по израильскому городу Димона, где находится ядерный объект, передает Al Araby. В результате атаки пострадали как минимум 47 человек, в том числе 10-летний ребенок.
У большинства – легкие ранения осколками. По данным национальной медицинской службы «Маген Давид Адом», женщина в возрасте около 30 лет получила травмы средней тяжести от осколков. Еще 14 человек получили шок. Всех доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве.
На месте падения осколков возник пожар, передает 12 канал.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Жителям рекомендовали зайти в защищенные помещения при получении предупреждения и оставаться там до уведомления властей.
В ЦАХАЛ заявили, что пытаются установить причины, по которым перехватчикам не удалось сбить баллистическую ракету. «Инцидент будет расследован», – цитирует заявление Times of Israel.
Ядерный исследовательский центр в пустыне Негев, вблизи города Димоны, был открыт в 1964 г. Там проводятся исследования в различных областях физики.