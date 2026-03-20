Политика

В результате ракетного обстрела израильской Димоны пострадали 47 человек

Ведомости

Иранские военные нанесли ракетный удар по израильскому городу Димона, где находится ядерный объект, передает Al Araby. В результате атаки пострадали как минимум 47 человек, в том числе 10-летний ребенок.

У большинства – легкие ранения осколками. По данным национальной медицинской службы «Маген Давид Адом», женщина в возрасте около 30 лет получила травмы средней тяжести от осколков. Еще 14 человек получили шок. Всех доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

На месте падения осколков возник пожар, передает 12 канал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Жителям рекомендовали зайти в защищенные помещения при получении предупреждения и оставаться там до уведомления властей.

В ЦАХАЛ заявили, что пытаются установить причины, по которым перехватчикам не удалось сбить баллистическую ракету. «Инцидент будет расследован», – цитирует заявление Times of Israel.

Ядерный исследовательский центр в пустыне Негев, вблизи города Димоны, был открыт в 1964 г. Там проводятся исследования в различных областях физики.



Новости СМИ2
