Армия Израиля зафиксировала новый запуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
Системы противовоздушной обороны работают над перехватом целей. Гражданам рекомендуется зайти в защищенные помещения при получении предупреждения и оставаться там до уведомления властей.
21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Атака не привела к утечке радиоактивных материалов. Американские и израильские военные также атаковали объекты в портовом городе Бушер на юге Ирана. В результате повреждены пассажирские суда и причалы.
В этот же день армия Ирана ударила беспилотниками по военной инфраструктуре аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. По ее данным, атаки нарушили дозаправку военных самолетов, работу аэропорта, полеты в воздушной гавани и переброску военных сил.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских ударов по Ирану существенно увеличится на этой неделе. Он подчеркнул, что израильская армия не остановится, пока все военные цели не будут достигнуты.