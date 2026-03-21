Армия Израиля зафиксировала новый запуск ракет из Ирана

21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Атака не привела к утечке радиоактивных материалов. Американские и израильские военные также атаковали объекты в портовом городе Бушер на юге Ирана. В результате повреждены пассажирские суда и причалы.