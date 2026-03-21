Иран нанес удар по военной инфраструктуре аэропорта «Бен-Гурион»
Армия Исламской Республики Иран нанесла удар беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Об этом сообщает агентство Fars.
По данным военных, дроны поразили топливные склады и места базирования самолетов – заправщиков истребителей ВВС Израиля. В заявлении подчеркивается, что аэропорт «Бен-Гурион» является и штаб-квартирой специальных подразделений, и объектом военно-воздушных сил израильской армии, а поблизости расположены предприятия аэрокосмической промышленности и центры технического обслуживания истребителей.
В иранской армии отметили, что атаки армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нарушили дозаправку военных самолетов, работу аэропорта и полеты в «Бен-Гурионе», а также переброску военных сил.
В заявлении подчеркивается, что обширная база данных по объектам на израильской территории позволяет вооруженным силам Ирана продолжать атаки с использованием беспилотников.
Al Jazeera сообщала, что США и Израиль нанесли новый удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Удар не привел к утечке радиоактивных материалов.