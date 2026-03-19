Израиль и США атаковали причалы в Бушере
Израиль и США атаковали объекты в портовом городе Бушер на юге Ирана. В результате повреждены пассажирские суда. Об этом сообщает Tasnim.
По данным агентства, удары наносились по пассажирскому и рыбацкому причалам. При атаках повреждены объекты инфраструктуры, иранские суда, часть рыболовного оборудования и места стоянки лодок. После взрывов в прибрежных районах Бушера произошло задымление.
20 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что интенсивность израильских ударов по Ирану существенно увеличится на этой неделе. Он подчеркнул, что израильская армия будет продолжать наступление до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Тель-Авива и Вашингтона в регионе не будет устранена.
В этот же день Al Jazeera писала, что США и Израиль нанесли новый удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Атака не привела к утечке радиоактивных материалов.
Позднее армия Ирана ударила беспилотниками по военной инфраструктуре аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. По данным военных, атаки армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нарушили дозаправку военных самолетов, работу аэропорта и полеты в воздушной гавани, а также переброску военных сил.