Израиль и США атаковали причалы в Бушере

20 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что интенсивность израильских ударов по Ирану существенно увеличится на этой неделе. Он подчеркнул, что израильская армия будет продолжать наступление до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Тель-Авива и Вашингтона в регионе не будет устранена.