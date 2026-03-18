Министр обороны Израиля пообещал нарастить интенсивность ударов по Ирану
Интенсивность израильских ударов по Ирану значительно вырастет на этой неделе. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Times of Israel.
По его словам, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать наступление до тех пор, пока любая угроза в отношении интересов Тель-Авива и Вашингтона в регионе не будет устранена.
«Мы не остановимся, пока все военные цели не будут достигнуты», – подчеркнул Кац.
20 марта пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Али Мохаммад Наини погиб при авиаударах со стороны США и Израиля.
18 марта Кац объявил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без необходимости получения дополнительного разрешения. Тогда же министр рассказал, что министр разведки Ирана Исмаил Хатиб был убит в результате израильского удара. Иранский президент Масуд Пезешкиан подтвердил это. В этот же день Иран также подтвердил гибель главы Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.