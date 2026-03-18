Израиль объявил об убийстве министра разведки Ирана Исмаила Хатиба

Израиль объявил об убийстве министра разведки Ирана Исмаила ХатибаИранская сторона пока не подтверждала эту информацию
Министр разведки Ирана Исмаил Хатиб был убит при ночном ударе со стороны Израиля. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Reuters.
Иранская сторона пока не подтверждала эту информацию.
Хатиб был назначен на пост министра разведки республики в 2021 г. при президенте Ибрахиме Раиси. Министерство разведки отвечает за внутреннюю безопасность, контрразведку и операции за рубежом.
18 марта газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что армия Израиля предприняла попытку ликвидировать Хатиба. По словам одного из собеседников издания, результаты атаки вызывают «оптимизм». По словам другого, результаты «оказались неясными».
Предполагаемое убийство Хатиба произошло на следующий день после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в результате израильского удара. Министр обороны Израиля Кац заявлял, что он погиб вместе с сыном и охраной.
Кац объявил также, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без необходимости получения дополнительного разрешения.