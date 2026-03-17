The Jerusalem Post: глава иранской разведки мог быть убит при атаке Израиля
Армия Израиля предприняла попытку ликвидировать главу иранской разведки Эсмаила Хатиба, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания выразил «оптимизм» по поводу результатов операции. Официального подтверждения смерти министра пока не было.
Другой источник Jerusalem Post заявил, что попытка покушения была предпринята, но результаты «оказались неясными».
17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ночью был убит глава высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате израильских ударов. В Иране подтвердили его гибель через несколько часов.
Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что Израиль переключил внимание на тех, кто может способствовать политическому урегулированию нынешнего кризиса. Лариджани выступал за использование дипломатии для ослабления экономической изоляции Ирана.