Представитель КСИР генерал Наини погиб в результате авиаударов
Пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Али Мохаммад Найини погиб в результате авиаударов со стороны США и Израиля, сообщил IRIB со ссылкой на заявление КСИР в Telegram-канале.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без необходимости получения дополнительного разрешения, писало Reuters 18 марта.
Тогда же Кац объявил, что министр разведки Ирана Исмаил Хатиб был убит при ударе со стороны Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети Х подтвердил, что Хатиб мертв.
В этот же день Иран подтвердил гибель главы высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. О его смерти также сообщал Кац.