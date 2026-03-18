Президент Ирана подтвердил гибель главы разведки Хатиба
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба в результате атаки. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Хатиб был убит при ударе, который в Тегеране назвали атакой «американо-сионистского врага».
В своем заявлении Пезешкиан также сообщил о гибели других высокопоставленных лиц. «Вероломное убийство моих дорогих коллег – Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и сопровождающих нас глубоко опечалило», – написал он.
Президент выразил соболезнования гражданам страны, отметив, что «путь погибших будет продолжен еще более решительно».
18 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, то Хатиб был убит при ночном ударе со стороны Израиля.
Хатиб был назначен на пост министра разведки республики в 2021 г. при президенте Ибрахиме Раиси. Министерство разведки отвечает за внутреннюю безопасность, контрразведку и операции за рубежом.