ФСБ задержала жителя Мордовии по подозрению в госизмене
В Мордовии задержали 34-летнего индивидуального предпринимателя из Саранска по подозрению в государственной измене, сообщает ФСБ. По данным ведомства, мужчина через Telegram сотрудничал с представителем Главного управления разведки минобороны Украины.
С августа по октябрь 2025 г. бизнесмен оформил у российских операторов связи более 1000 SIM-карт и 10 виртуальных станций. Доступ к ним за денежное вознаграждение он предоставил украинским кураторам для дистанционного мошенничества в отношении россиян, а также для планирования и осуществления подрывной деятельности. Для сохранения анонимности все деньги переводились на созданные им криптокошельки.
Уголовное дело возбудили по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.
В марте ФСБ задержала 45-летнего жителя Крыма по подозрению в госизмене. Установлено, что он передавал украинским спецслужбам данные о военной технике, задействованной в воздушном прикрытии объектов критической инфраструктуры полуострова.