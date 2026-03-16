Общество /

ФСБ задержала жителя Крыма, который передавал Украине сведения о защите региона

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Крыма, который работал на спецслужбы Украины и передавал им данные о воздушном прикрытии критических объектов региона, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, задержанный передал Киеву фотоматериалы в мессенджере Telegram. На них была изображена военная техника, задействованная в патрулировании воздушного пространства, а также в прикрытии объектов топливно-энергетического комплекса. ВСУ, основываясь на этой информации, корректировали артиллерийские и ракетно-бомбовые удары.

Следователи возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Сейчас задержанный заключен под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

13 марта ФСБ задержала в Геленджике мужчину 1971 г. р., который публично призывал россиян к совершению терактов против российских военнослужащих. Он использовал псевдоним и писал такие комментарии в Telegram-канале. Кроме того, задержанный оправдывал уже совершенные подобные действия украинских спецслужб.

