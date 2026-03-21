В аэропорту «Шереметьево» введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В ночь на 21 марта над территорией России были перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В нескольких российских аэропортах вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, ограничения действовали в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пскова, Ижевска, Уфы.