В аэропорту «Шереметьево» введены ограничения на прием и выпуск самолетов
В московском аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 50, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Массированная атака началась вечером 20 марта.
В ночь на 21 марта над территорией России были перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В нескольких российских аэропортах вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, ограничения действовали в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пскова, Ижевска, Уфы.