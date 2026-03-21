Австрия планирует сократить бюджет на 2 млрд евро на фоне войны в Иране
Австрия готовит сокращение бюджета на 2 млрд евро из-за войны в Иране, заявил министр финансов страны Маркус Мартербауэр. Его слова приводит Bloomberg.
Как сообщает издание, корректирующие меры позволят удержать дефицит бюджета на пути к целевому показателю Евросоюза в 3% от ВВП к 2029 г. Конкретные предложения пока не раскрываются, они будут представлены в двухлетнем бюджете на 2027–2028 гг., который планируется объявить в июне.
Мартербауэр отметил, что бюджетные планы будут зависеть от экономических прогнозов в апреле. Однако война в Иране внесла значительную неопределенность.
«Мы в целом находимся на правильном пути, экономика восстанавливается, а инфляция снизилась до чуть более 2%, – заявил министр. – И тут разразилась эта ненужная и глупая война, которая рискует подорвать рост в Европе».
По словам Мартербауэра, пока слишком рано серьезно оценивать, как долго продлится конфликт и каково будет его точное влияние.
«Пока мы продолжаем наше планирование и впоследствии сможем гибко адаптироваться к любым вызовам», – добавил он.
Необходимая консолидация бюджета (1-2 млрд евро) значительно ниже 9 млрд евро, которые уже были сэкономлены в 2025–2026 гг. действующим центристским коалиционным правительством, пишет издание.
Как писала 16 марта The Wall Street Journal, военная операция США и Израиля в Иране спровоцировала рост цен на нефть и газ, который способен нанести серьезный ущерб европейской экономике. Евросоюз, по оценке издания, не располагает достаточными ресурсами, чтобы нивелировать этот удар.