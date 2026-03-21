Иран ввел банкноту номиналом в 10 млн риалов из-за спроса на наличные

Иран выпустил в обращение банкноту номиналом 10 млн риалов в попытке справиться с растущей инфляцией и резким спросом на наличные деньги. Это самая крупная купюра в обращении в истории исламской республики, сообщает Financial Times.

На новой банкноте изображена мечеть Джаме IX в. в Йезде, на обороте – цитадель Бам. Центральный банк Ирана объявил, что она вводится для обеспечения доступа населения к наличным. При этом электронные системы останутся основными инструментами для финансовых транзакций.

Банки начали выдавать новые купюры на этой неделе. У банкоматов выстраивались очереди, во многих финансовых организациях наличные быстро закончились. Газета отмечает, что несмотря на заявления правительства о поступлении наличных с начала войны, банки выдают гражданам ограниченное число валюты.

Перед началом войны доллар в Иране стоил рекордные 1,66 млн риалов, позднее укрепился до 1,5 млн. В 2025 г. Тегеран анонсировал удаление четырех нулей из риала.

В конце декабря 2025 г. Иран охватила волна протестов. Акции начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Причиной недовольства стали действия властей на фоне обвала национальной валюты и резкого скачка цен. В тот день риал обновил исторический минимум, упав до отметки 1,45 млн за доллар США. Вскоре беспорядки распространились на другие города страны.

28 февраля 2026 г. конфликт Израиля и США с Ираном обострился после нанесения израильских ударов по территории исламской республики. Война на Ближнем Востоке продолжается три недели.

