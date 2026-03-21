Иран ввел банкноту номиналом в 10 млн риалов из-за спроса на наличные

В конце декабря 2025 г. Иран охватила волна протестов. Акции начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Причиной недовольства стали действия властей на фоне обвала национальной валюты и резкого скачка цен. В тот день риал обновил исторический минимум, упав до отметки 1,45 млн за доллар США. Вскоре беспорядки распространились на другие города страны.