Дмитриев: разжигатели войн опираются на фейковые новости от анонимных источников
Разжигатели войн используют для своих целей фейковые новости в СМИ, распространяемые от имени анонимных источников. Об этом 21 марта написал в соцсети X специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, распространяемые анонимными источниками», – говорится в сообщении.
Пост Дмитриева стал ответом на публикацию члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны.
«Politico Europe является рупором провоенной машины на Украине. У них нет доступа в Белый дом и к какой-либо информации о внутренних обсуждениях или мирных переговорах с Россией. Пожалуйста, не обращайте внимания на их попытки нагнетать напряженность между Россией и Соединенными Штатами. Это не первый раз, когда мы ловим их на попытках организовать кампании по очернению по заказу военных сводников в Европе», – написала Луна.
Politico со ссылкой на источники писала, что Москва якобы предложила Вашингтону отказаться от передачи развединформации Киеву в обмен на прекращение передачи секретных данных Тегерану. По данным издания, Дмитриев озвучил это предложение спецпосланникам администрации президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру на встрече в Майами. Дмитриев назвал информацию фейком.