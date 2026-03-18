Дмитриев назвал фейком информацию Politico о сделке с США по разведданным
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал фейком информацию издания Politico о том, что Россия предложила США сделку по разведданным для Ирана и Украины.
Москва якобы призвала Вашингтон отказаться передавать Киеву развединформацию, взамен предложив прекратить передавать секретные данные Тегерану, писала Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующее предложение спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев озвучил спецпосланникам администрации президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру на встрече в Майами на прошлой неделе. Американцы отклонили предложение, утверждала газета.
Источники отмечают, что сам факт подобных переговоров вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов, которые «опасаются попыток Москвы ослабить взаимодействие между США и их союзниками в Европе».
«Фейк», – написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, комментируя материал Politico.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Москва якобы передавала Тегерану спутниковые снимки и технологии беспилотников для помощи в наведении ударов по американским силам. В Кремле эти сообщения назвали вбросами.
Президент США Дональд Трамп ранее допускал связь между взаимодействием России с Ираном и поддержкой Украины со стороны США. В интервью Fox News он заявил, что президент России Владимир Путин «возможно, немного помогает» Ирану и, вероятно, считает, что Вашингтон оказывает помощь Украине.