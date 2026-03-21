Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и отправление рейсов. Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Информация об ограничениях опубликована в 15:05 мск.
21 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Дроны ликвидированы над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей, а также над Республикой Башкортостан.