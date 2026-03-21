Средства ПВО за семь часов уничтожили 54 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны с 7:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Беспилотники ликвидированы над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей, а также над Республикой Башкортостан.
Минобороны сообщало, что за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять управляемых авиационных бомб и 668 украинских беспилотников самолетного типа.
В Уфе два дрона упали на строящийся жилой дом в микрорайоне Затон. Двое строителей получили легкие травмы.