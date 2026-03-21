Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги
Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»).
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения на работу аэропортов применяются при попытках атак БПЛА на российские регионы.
21 марта дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки были отражены над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республикой Башкортостан.