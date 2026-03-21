МАГАТЭ не зафиксировало аномальных уровней радиации после атаки на Димону
Аномальных уровней радиационного фона в районе ядерного объекта в Димоне на юге Израиля не зафиксировано, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«МАГАТЭ не получало никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра в Негеве», – говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
Вечером 21 марта иранские военные нанесли ракетный удар по израильскому городу Димона, вблизи которого находится Ядерный исследовательский центр. Пострадали как минимум 47 человек, в том числе 10-летний ребенок.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расследует причины, по которым перехватчикам не удалось сбить баллистическую ракету.