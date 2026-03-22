Атомная подлодка Британии с ракетами Tomahawk встала на позицию у берегов Ирана
В Аравийское море прибыла атомная подводная лодка королевских ВМС Великобритании HMS Anson, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщает Daily Mail. По данным военных источников, подлодка заняла позицию для нанесения ударов по территории Ирана в случае эскалации конфликта.
Лодка вышла из порта Перт (Австралия) 6 марта и преодолела более 5500 миль, чтобы занять позицию в глубоководном районе.
Решение о развертывании субмарины было принято на фоне расширения Лондоном полномочий Вашингтона по использованию британских военных баз. Если ранее США разрешалось применять эти объекты только для обороны, то теперь премьер-министр сэр Кир Стармер одобрил нанесение ударов по иранским объектам, угрожающим судоходству в Ормузском проливе. В Лондоне этот шаг объяснили принципом «коллективной самообороны».
HMS Anson, базирующаяся в Шотландии, является одной из самых современных субмарин британского флота. Благодаря ядерному реактору лодка не нуждается в дозаправке на протяжении 25 лет службы, а способность очищать воду и воздух позволяет ей совершать кругосветное плавание без всплытия. Управление лодкой осуществляется через постоянный объединенный штаб в Лондоне. Источники отмечают, что в настоящее время подлодка находится в режиме «тихого ожидания», соблюдая строжайшую скрытность. Приказ на пуск ракет может быть отдан только после санкции премьер-министра. Если таковой последует, HMS Anson поднимется ближе к поверхности и выпустит залп из четырех ракет.
В министерстве обороны Великобритании отказались комментировать точное местоположение субмарины, сославшись на оперативную секретность, однако подтвердили, что держат ситуацию в регионе под постоянным контролем.
Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Тегерану, пригрозив нанести удары по иранским электростанциям. Глава Белого дома потребовал в кратчайшие сроки возобновить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, которое оказалось парализовано после эскалации напряженности в регионе.