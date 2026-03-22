Атомная подлодка Британии с ракетами Tomahawk встала на позицию у берегов Ирана

HMS Anson, базирующаяся в Шотландии, является одной из самых современных субмарин британского флота. Благодаря ядерному реактору лодка не нуждается в дозаправке на протяжении 25 лет службы, а способность очищать воду и воздух позволяет ей совершать кругосветное плавание без всплытия. Управление лодкой осуществляется через постоянный объединенный штаб в Лондоне. Источники отмечают, что в настоящее время подлодка находится в режиме «тихого ожидания», соблюдая строжайшую скрытность. Приказ на пуск ракет может быть отдан только после санкции премьер-министра. Если таковой последует, HMS Anson поднимется ближе к поверхности и выпустит залп из четырех ракет.