Эскалация в Иране может навредить российским птицам

Координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики при Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников заявлял, что горение нефтепродуктов на Ближнем Востоке, спровоцированное атаками США и Израиля на Иран, создает угрозу для экологии не только региона, но и всей планеты, включая российскую Арктику. События в Иране могут привести к аномальным температурам, изменению режима осадков и нарушению ледяного баланса, особенно в арктической зоне.