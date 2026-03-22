Политика

Эскалация в Иране может навредить российским птицам

Ведомости

Военные действия в Иране и на Ближнем Востоке угрожают российским перелетным птицам, зимующим на побережье Персидского залива. Об этом «РИА Новости» рассказал исследователь университета Катара Мохсен Яфи. Из-за активных боевых действий птицы могут не суметь использовать привычный маршрут через воздушное пространство Ирана для возвращения в родные края.

Конфликт начался в сезон миграции птиц в холодные страны, включая Россию, напомнил ученый. Вылеты сотен военных самолетов, запуски ракет и бомб делают невозможным использование традиционного пути. Смена маршрута миграции смертельно опасна для пернатых: удлинение пути ведет к истощению и грозит сокращению популяции.

Экологи региона пока не имеют детальной информации о воздействии боевых действий на окружающую среду – активные боевые действия не позволяют проводить исследования. Однако губительное влияние очевидно: разрушенные танкеры с топливом выбрасывают ядовитые вещества в Персидский залив и Ормузский пролив, тысячи ракет и бомб загрязняют атмосферу, а шум взрывов негативно воздействует на птиц и животных.

Кроме того, по словам Яфи, перехваты ракет над морем в аравийских монархиях меняют морскую экосистему.

Координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики при Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников заявлял, что горение нефтепродуктов на Ближнем Востоке, спровоцированное атаками США и Израиля на Иран, создает угрозу для экологии не только региона, но и всей планеты, включая российскую Арктику. События в Иране могут привести к аномальным температурам, изменению режима осадков и нарушению ледяного баланса, особенно в арктической зоне.

