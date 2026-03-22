Главная / Политика /

Швыдкой посетил похороны патриарха всея Грузии Илии II

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой присутствовал на похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в Кремле.

«[Швыдкой] передал глубокие соболезнования главы российского государства духовенству и народу Грузии», – говорится в сообщении.

Илия II не стало 17 марта. Ему было 93 года.

С 18 марта в Тбилиси проходило многодневное прощание с Илией II. Проводить его в последний путь вышли тысячи людей – траурная процессия проследовала от здания патриархии к собору Святой Троицы, где каждый желающий мог проститься с Илией II вплоть до его похорон. Похороны прошли 22 марта в Сионском соборе Тбилиси.

Монашеский постриг Ираклий Гудушаури-Шиолашвили (мирское имя) принял в возрасте 24 лет. Он руководил Грузинской православной церковью с 1977 г., достигнув самого продолжительного патриаршества в истории этой церкви.

