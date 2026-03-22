Швыдкой посетил похороны патриарха всея Грузии Илии II

С 18 марта в Тбилиси проходило многодневное прощание с Илией II. Проводить его в последний путь вышли тысячи людей – траурная процессия проследовала от здания патриархии к собору Святой Троицы, где каждый желающий мог проститься с Илией II вплоть до его похорон. Похороны прошли 22 марта в Сионском соборе Тбилиси.