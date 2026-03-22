Telegraph: дальность иранских ракет позволяет достичь Лондона
Иранские ракеты могут достать до Лондона, небо которого слабо защищено. С таким мнением выступил журналист The Telegraph Джейк Уоллис Саймонс.
Накануне Иран атаковал авиабазу на острове Диего-Гарсия, расположенной в почти 4000 км от Ирана. Саймонс указывает, что такое возможно при использовании космического пространства при атаках.
«Каждая ракета, размером с лондонский автобус, запускается из атмосферы с помощью ракетного двигателя и движется по эллиптической траектории в космосе, прежде чем войти в атмосферу на гиперзвуковой скорости и снизиться к цели», – пояснил он.
Вместе с тем, неясно, как иранским ракетам удается достигать таких расстояний, указывает журналист. По его словам, если бы Иран развернул эти же пусковые установки на 180 градусов, то «Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости».
Саймонс отметил, что хотя европейская территория защищена средства противовоздушной обороны (ПВО), такими как ракет Patriot, сама британская столица беззащитна. «Представьте себя на месте аятоллы. Сидя в Тегеране с ограниченным запасом космических ракет, разве вы не запустили бы их по самой уязвимой цели?», – задался вопросом он.
При атаке по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане использовались две иранские ракеты. Остров расположен в примерно в 3810 км от побережья Ирана, однако ни одна из них не поразила базу. База Диего-Гарсия использовалась при вторжениях в Ирак, служила важной точкой для бомбардировщиков, выполнявших миссии в Азии, а также была связана с программами экстрадиции.