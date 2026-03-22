Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Telegraph: дальность иранских ракет позволяет достичь Лондона

Ведомости

Иранские ракеты могут достать до Лондона, небо которого слабо защищено. С таким мнением выступил журналист The Telegraph Джейк Уоллис Саймонс.

Накануне Иран атаковал авиабазу на острове Диего-Гарсия, расположенной в почти 4000 км от Ирана. Саймонс указывает, что такое возможно при использовании космического пространства при атаках.

«Каждая ракета, размером с лондонский автобус, запускается из атмосферы с помощью ракетного двигателя и движется по эллиптической траектории в космосе, прежде чем войти в атмосферу на гиперзвуковой скорости и снизиться к цели», – пояснил он.

Вместе с тем, неясно, как иранским ракетам удается достигать таких расстояний, указывает журналист. По его словам, если бы Иран развернул эти же пусковые установки на 180 градусов, то «Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости».

Саймонс отметил, что хотя европейская территория защищена средства противовоздушной обороны (ПВО), такими как ракет Patriot, сама британская столица беззащитна. «Представьте себя на месте аятоллы. Сидя в Тегеране с ограниченным запасом космических ракет, разве вы не запустили бы их по самой уязвимой цели?», – задался вопросом он. 

При атаке по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане использовались две иранские ракеты. Остров расположен в примерно в 3810 км от побережья Ирана, однако ни одна из них не поразила базу. База Диего-Гарсия использовалась при вторжениях в Ирак, служила важной точкой для бомбардировщиков, выполнявших миссии в Азии, а также была связана с программами экстрадиции. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её