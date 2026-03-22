Telegraph: дальность иранских ракет позволяет достичь Лондона

При атаке по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане использовались две иранские ракеты. Остров расположен в примерно в 3810 км от побережья Ирана, однако ни одна из них не поразила базу. База Диего-Гарсия использовалась при вторжениях в Ирак, служила важной точкой для бомбардировщиков, выполнявших миссии в Азии, а также была связана с программами экстрадиции.