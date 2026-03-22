Главная / Политика /

Иран объявил о перехвате американского истребителя F-15

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о перехвате в районе острова Ормуз американского истребителя F-15, сообщает IRIB.

«Истребитель F-15 в небе над южным побережьем страны и в районе острова Ормуз после перехвата и ракетного удара был поражен наземными зенитными системами ПВО армии», – говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы армии, дальнейшая судьба истребителя устанавливается.

Daily Mail сообщала, что в Аравийское море прибыла атомная подводная лодка королевских ВМС Великобритании HMS Anson, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk. Подлодка заняла позицию для нанесения ударов по территории Ирана в случае эскалации конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте