Иран объявил о перехвате американского истребителя F-15
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о перехвате в районе острова Ормуз американского истребителя F-15, сообщает IRIB.
«Истребитель F-15 в небе над южным побережьем страны и в районе острова Ормуз после перехвата и ракетного удара был поражен наземными зенитными системами ПВО армии», – говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы армии, дальнейшая судьба истребителя устанавливается.
Daily Mail сообщала, что в Аравийское море прибыла атомная подводная лодка королевских ВМС Великобритании HMS Anson, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk. Подлодка заняла позицию для нанесения ударов по территории Ирана в случае эскалации конфликта.