Средства ПВО уничтожили 60 украинских беспилотников над шестью регионами России
С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, при помощи которых Украина планировала атаковать объекты на территории России. Об этом сообщило Минобороны в Max.
Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью – 33 БПЛА. Еще 14 уничтожено над Смоленской областью, семь – над Новгородской, три – над Ленинградской, два – над Тверской и один – над Курской областью.
Об попытках Украины нанести удары при помощи дронов сообщал в течение дня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По состоянию на 20:37 мск было сбито уже восемь украинских беспилотников.