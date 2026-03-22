Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 60 украинских беспилотников над шестью регионами России

С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, при помощи которых Украина планировала атаковать объекты на территории России. Об этом сообщило Минобороны в Max.

Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью – 33 БПЛА. Еще 14 уничтожено над Смоленской областью, семь – над Новгородской, три – над Ленинградской, два – над Тверской и один – над Курской областью.

Об попытках Украины нанести удары при помощи дронов сообщал в течение дня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По состоянию на 20:37 мск было сбито уже восемь украинских беспилотников.

