В аэропортах США резко выросло время ожидания на фоне ухода сотрудников
В крупных аэропортах США пассажиры вынуждены стоять в длинных очередях и часами ждать из-за массового ухода сотрудников администрации транспортной безопасности (TSA). Они уже более пяти недель не получают зарплату в условиях частичного шатдауна правительства. Президент США Дональд Трамп распорядился направить в аэропорты агентов службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) для помощи TSA.
Как передает CNN, в воскресенье в аэропорту Атланты из 18 полос досмотра работали только четыре, очереди растянулись на несколько часов. В Новом Орлеане линия на досмотр дошла до парковки. Пассажиры специально приезжали за три-четыре часа до вылета, опасаясь задержек.
С начала шатдауна из TSA уволились более 400 сотрудников, на работу выйти отказались рекордные 10,22% персонала. По графику зарплата сотрудникам TSA должна прийти 27 марта. Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что если финансирование правительства не восстановят, ситуация будет ухудшаться.
План по привлечению ICE вызвал критику со стороны оппонентов Трампа, продолжает телеканал. Профсоюз AFGE назвал его «опасной эскалацией», отметив, что агенты ICE не обучены авиационной безопасности. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис предупредил о рисках для жизни людей. Пограничный комиссар Том Хоман пояснил, что ICE будут помогать на входе и выходе из зон досмотра, чтобы высвободить сотрудников TSA для профильной работы.
Сенаторы от обеих партий продолжают переговоры о выходе из шатдауна. Демократы рассматривают предложение Белого дома и готовят свой встречный план. Республиканцы рассчитывают достичь соглашения до конца недели, перед пасхальными каникулами конгресса.