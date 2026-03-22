В аэропортах США резко выросло время ожидания на фоне ухода сотрудников

План по привлечению ICE вызвал критику со стороны оппонентов Трампа, продолжает телеканал. Профсоюз AFGE назвал его «опасной эскалацией», отметив, что агенты ICE не обучены авиационной безопасности. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис предупредил о рисках для жизни людей. Пограничный комиссар Том Хоман пояснил, что ICE будут помогать на входе и выходе из зон досмотра, чтобы высвободить сотрудников TSA для профильной работы.