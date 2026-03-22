Украинский дрон пытался атаковать губернатора Белгородской области Гладкова
Бойцы спецназа Росгвардии сбили украинский беспилотник, при помощи которого противник хотел атаковать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время его общения с местными жителями в селе Смородино. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным Росгвардии, бойцы открыли огонь из стрелкового оружия, после чего беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет.
Визит главы региона состоялся на фоне ликвидации последствий обстрела села со стороны ВСУ 21 марта. Как ранее сообщал Гладков, число погибших в результате удара возросло до четырех человек – из-под завалов извлекли тела еще двух женщин.
Здание социального объекта в результате украинского удара полностью разрушено, уничтожен объект торговли.