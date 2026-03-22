Bloomberg: через Ормузский пролив прошел еще один «корабль-зомби»

21 марта Bloomberg отмечал, что из Ормузского пролива вышло судно, которое выдавало себя за газовоз для перевозки сжиженного природного газа Jamal. По данным агентства, этот же танкер еще в октябре 2025 г. был поставлен на мель на судоразделочном заводе в Индии, где в настоящее время должен был проходить утилизацию. Это был первый случай нахождения «зомби-танкера» с начала войны Израиля, США и Ирана.