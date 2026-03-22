Политика

Bloomberg: через Ормузский пролив прошел еще один «корабль-зомби»

Ведомости

Еще один «зомби-танкер», который выдавал себя за списанное судно, прошел через Ормузский пролив, сообщило агентство Bloomberg.

«Судно, выдающее себя за Nabiin, скорее всего, является «зомби-танкером», который использует идентификационные данные списанного легитимного судна», – отметили авторы материала.

Судно Nabiin было построено в 2002 г. Его отправили на ликвидацию в Бангладеш пять лет назад. При этом 22 марта оно подало сигнал о нахождении в Персидском заливе, утром 23 марта судно уже было в Оманском заливе.

21 марта Bloomberg отмечал, что из Ормузского пролива вышло судно, которое выдавало себя за газовоз для перевозки сжиженного природного газа Jamal. По данным агентства, этот же танкер еще в октябре 2025 г. был поставлен на мель на судоразделочном заводе в Индии, где в настоящее время должен был проходить утилизацию. Это был первый случай нахождения «зомби-танкера» с начала войны Израиля, США и Ирана.

Новости СМИ2
