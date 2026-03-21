Bloomberg: «судно-зомби» под видом газовоза прошло через Ормузский пролив
Судно, выдающее себя за газовоз для перевозки сжиженного природного газа Jamal, вышло из Ормузского пролива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов. При этом, по информации участников рынка и отчетам портовых агентов, тот же самый танкер еще в октябре 2025 г. был поставлен на мель на судоразделочном заводе в Индии, где в настоящее время утилизируется.
Корабль, представляющийся Jamal, вероятно, является «судном-зомби», которое использует идентификационные данные уже списанного легального судна. С начала войны это первый известный случай применения подобной схемы для прохода через Ормузский пролив. Судоходство через пролив сейчас практически полностью остановлено, поскольку иранские атаки и угрозы превратили этот маршрут в зону повышенной опасности.
Двойник Jamal начал передавать сигналы под своим новым идентификатором только на прошлой неделе. 13 марта судно указало портом назначения Сохар в Омане и находилось в Оманском заливе, после чего пропало из эфира. 20 марта оно вновь появилось в Персидском заливе близ Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах, уже без указания пункта назначения. Последний сигнал с судна поступал поздно вечером 20 марта с юго-восточного побережья Ирана.
«Суда-зомби» ранее использовались в торговле санкционной нефтью, однако применение такой схемы для прохода через Ормузский пролив расширяет категорию судов, которым удается покинуть эту акваторию. Для газовозов подобные маневры нетипичны, поскольку такие суда являются гораздо более специализированными и ограниченными по численности. На фоне обострения ситуации лишь немногие легальные суда смогли пройти через пролив и, как сообщается, только после получения одобрения со стороны Тегерана.