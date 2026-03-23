AC: США давят на Зеленского из-за отсутствия президентских выборов
На президента Украины Владимира Зеленского оказывается все большее давление по вопросу проведения выборов в республике – как со стороны США, так и со стороны общественного мнения. Об этом пишет The American Conservative.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Юрчишина, Киев проинформировали, что США могут выйти из дипломатического процесса, «если Украина не будет готова пойти на компромисс, в том числе провести выборы». Украинцам также сообщили, что предоставление гарантий безопасности зависит от проведения выборов. Законодательство о проведении выборов готовится.
Издание также обращает внимание, что общественность на Украине «видит коррупцию, скандалы и растущий авторитаризм, а за четыре года разрухи все обещания о победе, членстве в НАТО, ускоренном вступлении в Евросоюз и возвращении утраченных территорий испарились». Подчеркивается, что доверие к Зеленскому падает.
20 марта The Times писала, что Украина рискует вступить в конфликт с США из-за неготовности проводить выборы в 2026 г. По мнению представителей рабочей группы при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, занимающихся подготовкой законодательства о выборах, голосование в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
3 марта Зеленский заявлял газете Corriere della Sera, что Украина сможет провести выборы только после того, как завершится конфликт с Россией, но не будет этого делать во время перемирия.