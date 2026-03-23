AC: США давят на Зеленского из-за отсутствия президентских выборов

Издание также обращает внимание, что общественность на Украине «видит коррупцию, скандалы и растущий авторитаризм, а за четыре года разрухи все обещания о победе, членстве в НАТО, ускоренном вступлении в Евросоюз и возвращении утраченных территорий испарились». Подчеркивается, что доверие к Зеленскому падает.