Узбекистан отправит граждан на сезонные работы в США
Агентство миграции Узбекистана планирует организовать набор граждан на сезонные сельскохозяйственные работы в США, сообщает пресс-служба ведомства.
Итогом переговоров между главой агентства Бехзодом Мусаевым и руководителем USA Farm Labor Мануэлем Фиком стало подписание соглашения с американской организацией. «В ходе онлайн-встречи обсуждены порядок и условия впервые организуемого привлечения граждан Узбекистана к сезонным работам в США», – говорится в сообщении агентства.
Стороны также условились в сжатые сроки перейти к следующим этапам взаимодействия. Обсуждение прошло в формате видеоконференции.
Продолжительность трудового контракта может составить от 9 до 10 месяцев. Средняя заработная плата заявлена на уровне $3500 в месяц, а проживание работникам намерены предоставлять за счет работодателя. При отборе кандидатов приоритет будет отдаваться квалифицированным специалистам.
В агентстве также отметили, что USA Farm Labor работает на рынке сезонного найма уже 22 года и сотрудничает более чем с 1400 фермерских хозяйств и ранчо в Северной Америке.
По официальным данным узбекской стороны, за пределами страны сейчас работают около 2 млн граждан, из них свыше 1 млн – в России.
На расширенном заседании Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита Общественного совета при Минстрое России 12 февраля президент НОСТРОЙ Антон Глушков отметил сокращение числа иностранных работников на 15% за год из-за изменения миграционного законодательства, а также изменение рынка труда, где первое место занимают граждане Узбекистана, а второе – Таджикистана, и формирование новых рынков рабочей силы, таких как Индия.