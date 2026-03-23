Узбекистан отправит граждан на сезонные работы в США

На расширенном заседании Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита Общественного совета при Минстрое России 12 февраля президент НОСТРОЙ Антон Глушков отметил сокращение числа иностранных работников на 15% за год из-за изменения миграционного законодательства, а также изменение рынка труда, где первое место занимают граждане Узбекистана, а второе – Таджикистана, и формирование новых рынков рабочей силы, таких как Индия.