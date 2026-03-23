Социалисты победили в Париже и Марселе на выборах во Франции
Во Франции объявили результаты второго тура муниципальных выборов. Левые удержали большинство крупных городов, включая Париж. Социалист Эмманюэль Грегуар набрал около 51% голосов, сообщил телеканал BFM TV.
В Марселе свой пост сохранил Бенуа Пайян, он является мэром с 2020 г. Социалисты также победили в Монпелье, Рене и Страсбурге, а в Лилле добились избрания Арно Деланда в коалиции с «зелеными». При этом другие политические силы также сохранили отдельные опорные точки.
Ультралевые из «Непокоренной Франции» выиграли в Рубе, где мэром стал Давид Гиро. «Зеленые» удержали Лион, где переизбрался Грегори Дусе с 54% голосов, но проиграли в ряде других городов, в том числе в Бордо, где победил кандидат президентской коалиции Тома Казнав. Президентский блок также выиграл выборы в Анси.
Правые силы добились успеха в Тюле, Бресте, Клермон-Ферране и Лиможе. Союзник «Национального объединения» Эрик Сьотти выиграл в Ницце.
Вместе с тем «Национальное объединение» укрепило позиции в более мелких муниципалитетах, а почти все его мэры, избранные ранее, смогли переизбраться уже в первом туре. Во втором туре, как и прежде, действовал механизм «республиканского фронта», когда разные партии объединяются, чтобы не допустить победы крайне правых.
Во втором туре выборов участвовали 1580 коммун из почти 35 000, где неделей ранее не было явного победителя. В голосовании приняли участие около 57,47% избирателей.
В первом туре, состоявшемся 15 марта, фаворитами гонки были «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы и их идеологические оппоненты – ультралевая партия «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. При этом явка на выборы составила достаточно низкие 57,16%. Но явка в 2026 г. была больше, чем во время пандемии коронавируса в 2020 г., когда на участки не пришли 55,4% избирателей.