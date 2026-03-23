Путин и Пашинян договорились о встрече
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились продолжить диалог в удобное время в формате личной встречи. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.
Лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонних отношений, уточняет армянский кабмин.
23 марта Кремль также сообщил о разговоре Пашиняна и Путина. Там отметили, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Политики обсудили сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.