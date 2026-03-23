Путин обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений

10 февраля Пашинян заявил, что Армения не собирается следовать логике действий, направленных против России. По его словам, причинение вреда стране и ее интересам «не было, нет и не будет» в повестке республики. Армянский премьер также указал, что Ереван не намерен вступать в конфликт с Москвой, поскольку ценит текущие отношения.