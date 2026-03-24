Суд обязал Билла Косби выплатить $19 млн спустя более 50 лет после изнасилования

Билл Косби - американский актер, комик и продюсер. В 1960-х гг. он стал первым афроамериканским актером, получившим главную роль в драматическом телесериале «Я – шпион», за которую был удостоен трех премий «Эмми». Пик его популярности пришелся на 1980-е гг. с выходом ситкома «Шоу Косби», где он сыграл добродушного отца семейства, за что получил прозвище «американский папа». Его карьера была омрачена многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах: начиная с 2014 г. более 60 женщин заявили, что комик на протяжении десятилетий насиловал их, предварительно подмешивая наркотические вещества. В 2018 г. Косби был признан виновным по одному из эпизодов и приговорен к тюремному заключению, однако в 2021 г. приговор был отменен Верховным судом Пенсильвании из-за процессуальных нарушений.