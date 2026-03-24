Суд обязал Билла Косби выплатить $19 млн спустя более 50 лет после изнасилования
Спустя более 50 лет после инцидента гражданское жюри в Калифорнии признало, что 88-летний американский комедийный актер Билл Косби несет ответственность за то, что в 1972 г. он опоил и подверг сексуальному насилию женщину, присудив ей компенсацию в размере $19,25 млн. Об этом пишет CNN.
После почти двухнедельного разбирательства в Санта-Монике присяжные признали комика виновным в сексуальном насилии в отношении Донны Моцингер, которая работала официанткой в ресторане в городе Сосалито. В иске, поданном в 2023 г., она утверждала, что Косби пригласил ее на свое выступление, после чего дал ей вино и две таблетки, которые она приняла за аспирин. Согласно материалам дела, женщина пришла в сознание уже у себя дома без одежды, будучи уверенной, что ее изнасиловали.
Вердикт был вынесен спустя почти пять лет после того, как Косби был освобожден из тюрьмы в Пенсильвании, где Верховный суд штата отменил его предыдущий уголовный приговор по аналогичному обвинению. Адвокат Косби, Дженнифер Бонжан, уже заявила, что они разочарованы решением и намерены его обжаловать, назвав обвинения основанными на догадках.
Жюри присудило Моцингер $17,5 млн в качестве компенсации уже причиненного ущерба и $1,75 млн на покрытие будущих страданий, включая душевные муки, унижение и утрату радости жизни. Совещание присяжных заняло чуть более одного дня. В ходе процесса, свидетелем по которому выступила Андреа Констанд – та самая женщина, обвинения которой ранее привели к уголовному преследованию Косби, сам актер не давал показаний.
Билл Косби - американский актер, комик и продюсер. В 1960-х гг. он стал первым афроамериканским актером, получившим главную роль в драматическом телесериале «Я – шпион», за которую был удостоен трех премий «Эмми». Пик его популярности пришелся на 1980-е гг. с выходом ситкома «Шоу Косби», где он сыграл добродушного отца семейства, за что получил прозвище «американский папа». Его карьера была омрачена многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах: начиная с 2014 г. более 60 женщин заявили, что комик на протяжении десятилетий насиловал их, предварительно подмешивая наркотические вещества. В 2018 г. Косби был признан виновным по одному из эпизодов и приговорен к тюремному заключению, однако в 2021 г. приговор был отменен Верховным судом Пенсильвании из-за процессуальных нарушений.