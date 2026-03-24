Политика

FT: автопроизводители скупают алюминий на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Ряд крупнейший автопроизводителей «панически скупают» алюминий, опасаясь, что поставки могут закончиться в течение нескольких месяцев из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times (FT).

Производители в странах Персидского залива, включая Aluminium Bahrain и Qatalum, сократили производство, так как перебои с энергоснабжением и проблемы с транспортировкой оказали влияние и на импорт, и на экспорт сырья.

Руководители компаний-производителей автозапчастей и алюминия сообщили, что автопроизводители пытаются сформировать запасы «на случай непредвиденных обстоятельств». По словам представителя компании-производителя алюминия, если ситуация останется неизменной, «начнется массовая паническая скупка».

Несколько западных автопроизводителей рассказали FT о возникших трудностях с поставками нового алюминия. Многие из них применяют запасы, которых, как ожидается, хватит на несколько месяцев.

По словам японских трейдеров, автопроизводители и поставщики страны обсуждают возможность закупки товаров в России, несмотря на «бойкот», объявленный с начала спецоперации на Украине.

12 марта The New York Times писала, что военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ, но и на некоторые другие ключевые для мировой экономики товары. В частности, заметно подорожали удобрения, сахар, алюминий и гелий.

