FT: автопроизводители скупают алюминий на фоне конфликта на Ближнем Востоке

12 марта The New York Times писала, что военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ, но и на некоторые другие ключевые для мировой экономики товары. В частности, заметно подорожали удобрения, сахар, алюминий и гелий.