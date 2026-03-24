Путин встретится с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных
Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин методично и регулярно продолжает свою работу с главами регионов», – пояснил представитель Кремля.
Предыдущая встреча Путина с Беспрозванных в Кремле состоялась в августе 2024 г., когда тот еще занимал пост врио губернатора. Тогда обсуждалось социально-экономическое развитие региона: прогноз роста ВРП планировался на 4,7%, а также была подготовлена инвестиционная программа с акцентом на высокотехнологичную промышленность.
Отдельное внимание в ходе встречи уделялось поддержке участников спецоперации и их семей, а также субсидированию авиаперевозок. Беспрозванных пояснял, что в регионе были восстановлены льготные тарифы на перелеты, что позволило снизить стоимость билетов в столицу до примерно 3800 руб.