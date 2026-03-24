Песков: список приглашенных лидеров на празднование 9 Мая в Москве не утвержден

23 марта пресс-служба президента Абхазии Бадры Гунбы сообщила, что политик примет участие в параде Победы в Москве 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина. Гунба назвал День Победы священной датой, объединяющей народы общей историей и памятью. По его словам, участие в праздновании в Москве является знаком уважения к подвигу ветеранов и подтверждением ответственности «за сохранение правды о Победе».